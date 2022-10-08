У розмові з матір'ю окупант розповів їй про ситуацію на фронті і зазнався, що мріє повернутися додому.

Головне управління розвідки оприлюднило перехоплення розмови, в якій російський окупант скаржиться свої матері на те, що росіян на фронті "е#ут по всіх напрямках".

Аудіоперехоплення оприлюднило Головне управління розвідки.

За даними ГУР, російський військовий в даний перебуває на Донецькому напрямку і натякає, що відмовиться далі воювати в Україні.

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"Я знаю, наших е#ут по всіх напрямках. Я додому збираюся", - сказав він.

Також у ході діалогу з матір'ю він розповідав їй про ситуацію біля Лиману.

Звільнення Лиману

1 жовтня стало відомо, що у Лимані Донецької області українські військові вже підняли державний прапор, але там ще тривають бойові дії. Удень 2 жовтня Лиман повністю було зачищено від російських військ.

Контрнаступ ЗСУ

Продовжується контрнаступ ЗСУ в Херсонській і в Харківській областях. 6 жовтя повідомлялося про звільнення 29 населених пунктів на півдні з початку цього місяця.

На Харківському напрямку наші війська просунулися у глибину оборони окупантів на 55 км. Також було звільнено 93 населених пункти та взято під контроль понад 2 тисячі 400 квадратних кілометрів Слобожанщини.

Тим часом продовжуються спроби наступу росіян на Донецькому напрямку. Відбито ворожі атаки в районах населених пунктів Виїмка, Бахмутське, Красна Гора, Бахмут, Майорськ, Андріївка, Первомайське, Веселе, Кам’янка, Побєда, Невельське, Новомихайлівка та Тернові Поди.

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