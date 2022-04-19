За даними голови Харківської ОВА, українці з подивом сприймають цю пропозицію, і ніхто на неї не пристав.

В заблокованому ворогом Ізюмі Харківської області окупанти абсурдно пропонують місцевому населенню мобілізуватись і стати до лав збройних сил РФ.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов в ефірі інформаційного телемарафону.

"Ворог навіть перейшов до того абсурду, що пропонує мобілізуватись місцевому населенню і стати до лав збройних сил РФ… Саме у місті Ізюмі. Звичайно, що люди, м’яко кажучи, з подивом сприймають цю пропозицію, але ніхто, за нашою інформацією, на цю пропозицію не пристав", - сказав Синєгубов.

За його словами, продовжується евакуація мирного населення, але є райони, де це неможливо через загострення військової ситуації.

"З Лозівського району ми евакуювали більше 50 тис. людей і продовжуємо евакуацію з міста Барвінкове, оскільки прогнозуємо, що бойові дії розповсюдяться і на цю територію. Збройні сили України по Ізюмському напрямку зараз ведуть активні дії, тримають свої позиції, відбивають деякі населенні пункти… На жаль, місто Ізюм знаходиться у блокаді у ворога і в нас немає зараз можливості проводити евакуаційні коридори, і не маємо можливості довозити туди гуманітарну допомогу", - розповів Синєгубов.

Раніше повідомлялося, що російські війська зосередилися на прориві оборони українських військ у Луганській та Донецькій областях, а також встановленні повного контролю над Маріуполем.

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