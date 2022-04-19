Противник не припиняє обстріли цивільних об’єктів у місті Миколаєві.

Російські війська зосередилися на прориві оборони наших військ у Луганській та Донецькій областях, а також встановленні повного контролю над Маріуполем.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу.

У Запорізькій області триває зосередження підрозділів окупаційних військ у визначених районах.

На Південнобузькому напрямку основні зусилля ворог зосереджує на виході до адмінмежі Херсонської області.

З метою покращення тактичного положення окупанти намагаються вести наступальні дії в районі населеного пункту Олександрівка.

Противник не припиняє обстріли цивільних об’єктів у місті Миколаєві.

На Слобожанському напрямку противник визначеним складом сил продовжує часткове блокування міста Харкова.

За наявною інформацією, з метою організації системи ППО, ворог здійснює перекидання додаткових зенітних ракетних дивізіонів ЗРК "Тор" до Харківської області. Водночас, у прикордонних з Україною районах Бєлгородської області, для прикриття основних пунктів управління, a також тилових районів розгорнуто зенітні ракетні дивізіони С-400 та С-300.

На Ізюмському напрямку ворог веде наступальні дії на лівому березі річки Сіверський Донець. Для підтримки наступальних дій угруповання на зазначеному напрямку противник створив систему основних та запасних вогневих позицій для реактивної та ствольної артилерії.

На Донецькому і Таврійському напрямках російські окупанти активізували наступальні дії уздовж всієї лінії зіткнення.

Нова фаза війни

Після невдалого наступу з півдня Білорусі на Київщину, Сумщину й Чернігівщину розгромлені війська ворога були змушені відступати до початкових позицій і перегруповуватися.

Паралельно триває блокада й обстріли Маріуполя, а також завдання Росією ракетних ударів по інших містах.

18 квітня стало відомо про початок нової фази війни. Майже по всій лінії фронту Донецької, Луганської і Харківської областей окупанти мали спробу прорвати нашу оборону.

Напередодні цієї фази українське керівництво закликало європейських партнерів і США забезпечити ЗСУ негайним важким наступальним озброєнням, необхідним не тільки для ефективної оборони вільних територій, а звільнення районів, що були окуповані Росією з 24 лютого.

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