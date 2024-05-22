Україні необхідно багато літаків, далекобійних ракет і дронів.

Радник глави офісу президента України Михайло Подоляк в інтерв'ю східноєвропейському бюро Report заявив, що наразі у російської армії немає достатнього ресурсу, щоб "піти колонами" на Суми.

Як зазначив Подоляк, ворог регулярно завдає ударів по Сумській області, зокрема активно застосовує авіаційні керовані бомби, що призвело до практично повного знищення всіх прикордонних сіл.

"Тобто активні бойові дії, але в набагато меншому масштабі, і так тривають по всьому периметру кордонів із РФ. Інше питання, чи може Росія накопичити такий достатній обсяг військових ресурсів, мається на увазі - тих же мобілізованих, щоб колонами рухатися кудись? Ні", - сказав Подоляк.

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За його даними, РФ наразі не має у своєму розпорядженні відповідних ресурсів для подібних операцій. Водночас у противника є ресурс для ведення інтенсивних бойових дій по лінії фронту, де це зараз і відбувається.

"Тобто, у Росії є той самий дефіцит у снарядах, дефіцит у балістичних ракетах, дефіцит у бронетехніці. У них інший рівень підготовки мобілізованих. Це не той рівень спецпідготовки, який ми бачили на початку війни. І, відповідно, Росія теж змушена, виходячи зі стратегічних цілей, вибирати для себе пріоритетні напрямки", - зазначив Подоляк.

Він наголосив, що Україні необхідні великі обсяги далекобійної зброї, ракет, що дасть змогу значне швидше знищувати "точки" знаходження (скупчення) ворожої військової техніки, боєприпасів, зокрема й на прикордонних територіях Російської Федерації.

"Безумовно, ми бачимо зміни в тактиці і тим більше в стратегії Росії. Безумовно, вона точно також відчуває певний ресурсний голод. Якщо Україна буде нарощувати удари по так званій інфраструктурі війни, зокрема, на території Росії", - сказав радник глави офісу президента України

Він уточнив, що йдеться не тільки про нафтопереробку, а й про військові підприємства, склади та логістичні вузли. Тоді у Кремля виникнуть значні труднощі з поставками додаткових ресурсів на фронт.

Як зазначив Подоляк, у зв'язку зазначеною необхідністю Україна із західними партнерами зараз обговорює три аспекти. Зокрема, це питання про нарощування "далекобійних можливостей України" - ракет, дронів, які можуть вражати цілі на відстані понад 200 кілометрів.

"Так само потрібно ставитися спокійно до ударів по інфраструктурі, яка розташована не тільки на окупованих територіях, а й на території самої Росії. Тому що і в рамках міжнародної юрисдикції, і в рамках міжнародного права, коли ти ведеш оборонну війну, ти, звісно ж, повинен знищувати інфраструктуру війни", - пояснив Подоляк.

Також ідеться про "кількісні параметри" - неможливо за наявності, наприклад, 20-30 ракет дальньої дії знищити всі накопичені ресурси супротивника на лінії фронту, протяжністю понад 1 тис. кілометрів. Як підкреслив Подоляк, РФ реалізує свою ініціативу саме за рахунок таких накопичених ресурсів, які ЗСУ не знищили на тому чи іншому напрямку.

"Ще одна важлива річ, це авіація. РФ сьогодні продовжує домінування по лінії фронту в повітрі за рахунок тактичної авіації, за рахунок застосування великої кількості тисяч керованих авіаційних бомб. Дальність ураження нарощується до 50-70 км. Звичайно, це становить великі проблеми для ведення ефективної оборонної війни", - акцентує Подоляк. Він додав, що щойно в розпорядженні України опиниться в потрібній кількості відповідна тактична авіація, поведінка окупантів на лінії фронту одразу зміниться.

Ситуація на кордоні Сумської області - подробиці

Нагадаємо, останнім часом з'являється все більше інформації, що російські окупаційні війська концентрують сили на Сумському напрямку. Для проникнення на українську територію на цій ділянці ворог може використовувати ДРГ чисельністю по 10-15 осіб.

Льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі та військовий експерт Роман Світан вважає, що загарбники можуть зайти в сіру зону. За словами Свитана, зараз окупанти базуються в місті Суджа. Поява інформації про те, що їх звідти вивозять, може свідчити про підготовку до наступу.

Водночас, як зазначив Світан, близько 10 тисяч російських терористів там зараз є, але вони не становлять великої загрози. Для планування масштабного наступу в районі Сум ворогу потрібно зібрати 100 - 150 тисяч солдатів.

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