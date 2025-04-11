Для відновлення втрат РФ присилає малонавчених окупантів з максимум двома тижнями підготовки.

Російські загарбницькі війська останній місяць намагаються наростити сили біля Часового Яру, але зазнають великих втрат.

Про це в етері Київ24 розповів пресофіцер 24 окремої механізованої бригади ім. короля Данила Іван Петричак. Він зазначив, що Часів Яр - це зона відповідальності його бригади вже близько року. "Противник останній місяць нарощує свій наступальний потенціал, принаймні намагається це робити. Це відчутно і в кількості дронів, які він тут застосовує, і в кількості піхотних штурмів, і у використанні техніки", - сказав Петричак.

За його словами, відчувається, що місто дуже потрібне окупантам - вони зазнають величезних втрат, але намагаються швидко поповнити сили і продовжують тиснути.

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Українські військові зараз діють в основному за рахунок дистанційного ураження противника, щоб берегти піхоту і не дати ворогу підійти близько до позицій. Речник зазначив, що окупанти переважають і в артилерії, і в піхоті, і така ситуація не лише в Часовому Яру:

"Але як ви бачите, це не сильно допомагає зараз окупантам. Бо чим більше їх сюде йде, тим більше їх гине. Сучасна війна дозволяє маневрувати та за рахунок військової хитрості протидіяти російській армії в оцих штурмах масою. Такі штурми закінчуються одним й тим самим: піхота мінусується і на її місце треба набирати нових".

За словами прес-фіцера бригади, полонені окупанти кажуть, що для них перейти "Канал" і потрапити в Часів Яр - найстрашніше, що можу бути.

"Окупанти набирають людей, обіцяючи їм величезні гроші. Вони присилають їх у Часів Яр та на інші напрямки після навчання у тиждень-два. Це малонавчені окупанти. … Це говорить про те, що в окупантів теж є проблема з мобілізацією. Казати, що вони супервоїни - не можна, бо це люди, які пройшли навчання за кілька тижнів. Вони сюди приходять, тут гинуть. І вони це розуміють. І вони бояться. Говорять і про командирів, які відправляють, і якщо не підеш - є санкції", - зазначив Петричак.

Мотивація у них - гроші або позбавлення кримінальної відповідальності і вихід з тюрми, додав прес-офіцер. "Почати життя з чистого листа багато хто намагається, але не в усіх це виходить. Є випадки, коли окупант, який звільнився з полону, прийшов, повоював, отримав амністію, повернувся на батьківщину, знову вчинив правопорушення і знову пішов воювати. Такі теж є", - пояснив він.

Ситуація на фронті

Як повідомляв УНІАН, за словами експертів та військових, окупаційна армія РФ вже розпочала свій весняно-літній наступ на сході України. Найважчою обстановка залишається в Донецькій області.

Наступ на Часів Яр російські загарбники почали ще 2023 року, але змогли наблизитись до міста лише у квітні 2024 року. Почалися бої за місто, однак його оборону ускладнюють регулярні артобстріли та авіаудари.

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