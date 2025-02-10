Бойові дії відбуваються чи не на кожному квадратному метрі.

Військові показали зруйнований Часів Яр, де все ще наші оборонці тримають оборону. Відповідне відео від бійців батальйону спеціального призначення "Донбас" 18-ї Словʼянської бригади оприлюднено в Telegram-каналі МВС України.

"Часів Яр - місто, де бойові дії відбуваються чи не на кожному квадратному метрі. Та боротьба триває: ми - на своїй землі, і знаємо, за що воюємо. Так зараз виглядають вулиці Часового Яру", - йдеться у коментарі до відео.

Війна в Україні - бої за Часів Яр

Як повідомляв УНІАН, наступ на Часів Яр російські окупанти почали ще 2023 року, але змогли наблизитись до міста лише у 2024 р. Бої місто почалися у квітні минулого року. Увесь цей період населений пункт піддавався потужним обстрілам ворога. В середині квітня 2024 року окупанти зайшли на околиці мікрорайону "Канал", розташований у східній частині Часового Яру. Від решти міста він відділений каналом Сіверський Донець. З того часу у місті йдуть важкі та кровопролитні вуличні бої. Оборону міста ускладнюють регулярні артилерійські обстріли та авіаудари росіян.

Попри все це в місті все ще залишаються цивільні люди, повідомив в січні начальник міської військової адміністрації Сергій Чаус.

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