Не пожаліли чотирьох 'Кинджалів': Ігнат розкрив наслідки атаки РФ на аеродром в Дубно

Він зазначив, що там ворог навіть не пожалів 4 ракет "Кинджал".

В результаті вчорашньої атаки по українському аеродрому є ураження та певне пошкодження інфраструктури.

Про це сказав начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону. При цьому він не називав, що йдеться про аеродром в місті Дубно Рівненської області і не уточнював про які ураження каже.

"Росія уже не вперше атакує військові аеродроми, бо дошкуляє їм наша авіація. Вчора дійсно такий випадок був – один з оперативним аеродромів був під ударом не лише "Шахедів", але й не пожалів противник чотири ракети "Кинджал". Всі вони були знищені. Але, на жаль, наслідки є – є ураження, певне пошкодження інфраструктури. Це ускладнює нам роботу, але атаку було відбито, як і попередні", - наголосив він.

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За його словами, ворог атакує не тільки тому, що хоче дати відповідь на українські удари по російських аеродромах, а через те, що наша авіація працює щодня і дошкуляє ворогу доволі потужно, забезпечуючи підтримку наземним військам.

"Наші льотчики, ідучи на удар групою літаків, відпрацьовують по ворогу також, навіть застарілими радянськими літаками СУ-27 і МіГ-29, а не лише F-16 і "Міражем". І коли завдали удар і йдуть від ворожих ракет, то інколи по одному літаку може ворог спрямовувати 4 - 6 ракет і це надзвичайний ризик", - розповів Ігнат.

За його словами, тому наші пілоти застосовують засоби ураження по ворожих літаках, а також наземних цілях і становлять для ворога загрозу, тому військові аеродроми перебувають під увагою противника.

Атака на аеродром в Дубно

Як повідомляв УНІАН, ветеран російсько-української війни, колишній командир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий зазначав, що росіяни б'ють по цивільних у населених пунктах, а 9 червня вони намагалися вполювати військову ціль в Дубно, де є аеродром.

Дикий додав, що знищення української військової авіації - мета росіян з початку повномасштабного вторгнення.

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