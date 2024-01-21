За словами Гітанаса Науседи, Європа повинна взяти на себе активнішу роль, коли іншим союзникам бракує політичної волі або здатності постачати зброю.

Оскільки союзникам не вистачає волі надати Україні обіцяну військову підтримку, Європа повинна зіграти активнішу роль. Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа, повідомляє Etaplius.

За його словами, необхідно негайно сприяти розвитку військових можливостей Литви та ЄС як через закупівлі, так і через іншу співпрацю.

"Європа повинна взяти на себе активнішу роль, коли іншим союзникам бракує або політичної волі, або здатності постачати необхідне військове обладнання. І в Європі відбуваються дуже значні військові зміни, які в першу чергу пов'язані зі зміцненням оборонної промисловості", - сказав Науседа.

Він підкреслив, що не можна витрачати час "на зміцнення наших можливостей як у Литві, так і в масштабах усього ЄС".

"Я не сумніваюся, що спільні закупівлі та багатостороннє військове співробітництво – це те, де ми можемо досягти більшого", – додав президент Литви.

Науседа також зазначив, що хоча допомога Україні надається швидше, ніж раніше, її погодження займає місяці.

"На жаль, буває так, що від оголошення рішення до його реалізації проходить кілька місяців, років. Сьогодні в України немає такої розкоші – чекати необхідне обладнання кілька місяців", – сказав литовський лідер.

Допомога Литви Україні - останні новини

В лютому Україна отримає бронетранспортери М577 від Литви. Про це повідомив президент цієї країни Гітанас Науседа. На його переконання, Київ "може перемогти і переможе".

Також УНІАН повідомляв, що Литва у новому пакеті допомоги передає Україні мільйони боєприпасів.

Вас також можуть зацікавити новини: