На 2024-2026 роки передбачено військову підтримку на 200 мільйонів євро.

Литва, яка постійно підтримує Україну, відправила сьогодні нову партію допомоги. Про це повідомило Міністерство оборони Литви.

"Литовська армія направила в Україну кілька мільйонів патронів і кілька тисяч снарядів до переносних протитанкових гранатометів малої дальності", - сказано в повідомленні. Також зазначається, що передано близько тисячі розкладачок.

"Ми чуємо настійні прохання України та продовжуємо нашу підтримку, відповідно до висловлених потреб. Ми активно заохочуємо наших союзників робити те ж саме", – заявив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.

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В повідомленні зазначається, що Литва не тільки передає Україні військову техніку та обладнання, але й активно навчає українських військових, надає медичну допомогу та має реабілітаційні програми для українців.

"У Литві вже склали довгостроковий план підтримки. На 2024-2026 роки передбачено військову підтримку на 200 мільйонів євро", - повідомляє міністерство оборони Литви.

Допомога для України

Нещодавно Німеччина оголосила новий пакет допомоги для України, який включає ЗРК Patriot, ракети до нього, а також 7390 снарядів до артилерії калібру 155-мм та 47 000 снарядів калібру 40-мм до гранатометів.

Також Естонія надає Україні пакет військової допомоги на 80 млн євро, що включає ракети для протитанкових комплексів Javelin, кулемети, снаряди для легкої зброї, транспортні засоби, човни і підводне обладнання.

Днями США оголосили про виділення Україні допомоги на 200 мільйонів доларів, до якого увійдуть додаткові засоби протиповітряної оборони, артилерійські боєприпаси та протитанкова зброя.

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