За словами Олександра Юріна, ситуація в 7 окремому стрілецькому батальйоні 65 ОМБр є критичною.

В 7-му окремому стрілецькому батальйоні 65-ї окремої механізованої бригади не вистачає понад 50% бійців. Про це в інтерв'ю hromadske повідомив командир батальйону, підполковник Олександр Юрін.

За його словами, нині ситуація в очолюваному ним батальйоні є критичною. Так, від квітня 2023 року він отримав для поповнення лише 40 бійців - у чотири рази менше, ніж звільнених.

"А ще ж є бойові втрати. Якщо говорити про теперішній стан, то за останні півтора місяця на лінії зіткнення ми маємо 10-15% безповоротних втрат. Приблизно половина — поранені, ще 7-8% — це зниклі безвісти. До комплекту особового складу нам зараз не вистачає понад 50% бійців", - розповів військовий. Відео дня

Однією з причин такого стану речей Юрін назвиває затримку з ротацією.

"За рівнем комплектації кожен підрозділ може бути готовим до роботи в зоні бойових дій, обмежено готовим або ж не готовим. Так от, мій батальйон має такі показники комплектації, що передбачають виведення з зони бойових дій. Я вже не кажу про рівень утоми бійців. Він дуже високий, бо з квітня 2022 року батальйон жодного разу не був на ротації", - резюмував підполковник.

Війна в Україні - останні новини

Росіяни обстріляли Полтавщину, є постраждалі, без світла залишилися тисячі споживачів. Як повідомив очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін, ворог влучив у цивільну інфраструктуру в Полтавському районі.

Крім того, сьогодні у лікарні помер чоловік, який отримав поранення внаслідок ворожої атаки минулого тижня на Миргородський район.

Вас також можуть зацікавити новини: