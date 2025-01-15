На думку аналітиків, якщо безпекові проблеми України не будуть задовільно вирішені, навряд чи буде взагалі будь-яка мирна угода.

Майбутнє повернення Дональда Трампа до Білого дому посилило очікування нового поштовху до миру в 2025 році, оскільки лідер США має намір шукати якусь угоду, щоб покласти край вторгненню Росії в Україну.

Хоча точний характер мирного плану Трампа поки що невідомий, очікується, що він включатиме значні територіальні поступки Україні. Про це пише Atlantic Council.

Зазначається, що позиція України на переговорах уже стає об'єктом уваги. У той час як українські офіційні особи продовжують виключати офіційну поступку земель Москві, у Києві, схоже, зростає розуміння того, що повне звільнення країни більше не є військовим шляхом здійсненним. Натомість Україна почала показувати готовність до тимчасового компромісу з територіальних питань, одночасно наголошуючи на критичній важливості гарантій безпеки.

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"Поки що не зрозуміло, які гарантії безпеки Україна може реально отримати. Україна продовжує наполягати на членстві в НАТО, яке в Києві вважають найнадійнішим стримувальним фактором проти майбутньої російської агресії. Однак провідні члени НАТО, включно зі США і Німеччиною, як і раніше неохоче запрошують Україну через побоювання щодо можливості прямого зіткнення між альянсом і Росією", - ідеться в статті.

На думку аналітиків, двосторонні пакти про безпеку могли б потенційно послужити вирішенням цієї тупикової ситуації, але будь-які угоди мають містити тверді зобов'язання щодо захисту України від відновлення російського вторгнення.

За відсутності правдоподібної миротворчої операції деякі припускають, що західні партнери України могли б забезпечити життєздатний мир, пообіцявши різко збільшити військову підтримку і надати країні достатню кількість зброї для стримування Москви.

"Однак, з огляду на регулярні затримки і постійні перебої в постачанні західної військової допомоги під час поточної війни, цей варіант навряд чи задовольнить Київ або переконає Кремль відмовитися від своїх планів повного завоювання України", - сказано в матеріалі.

Зазначається, що оскільки всі сторони тепер дедалі більше визнають необхідність територіальних поступок, вирішення довгострокової головоломки безпеки, схоже, стане головною перешкодою до припинення війни. Якщо проблеми безпеки України не будуть задовільно вирішені, навряд чи буде взагалі будь-яка мирна угода. Аналітики додали:

"Українці гостро усвідомлюють, що президент Росії Володимир Путін, як і раніше, повністю відданий своїй кінцевій меті - покласти край українській незалежності та повністю стерти українську національну ідентичність. Наполегливість Путіна в нейтральній і роззброєній Україні розглядають у Києві як чітку вказівку на те, що він не зацікавлений у життєздатній мирній угоді і має намір відновити своє вторгнення, щойно у нього з'явиться можливість переозброїтися".

Можливість перемир'я в Україні

У команді Дональда Трампа усвідомили, що передвиборчі обіцянки про мир в Україні за 24 години були нездійсненними. На закінчення війни потрібні місяці. Про це пише Reuters.

Двоє соратників Трампа, які обговорювали з ним війну в Україні, на умовах анонімності розповіли виданню, що розглядають багатомісячний графік вирішення конфлікту. Передвиборчі обіцянки Трампа про мир за 24 години вони пояснили логікою передвиборчої кампанії та "недостатньою оцінкою" ситуації.

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