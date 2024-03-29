У нашій державі енергетики працюють 24/7, зазначив прем'єр.

Після сьогоднішніх ударів російських окупантів ситуація в енергосистемі є непростою, українцям наразі потрібно зменшити споживання електроенергії.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду. "Сьогодні вночі російські терористи здійснили чергову масовану ракетно-дронову атаку проти нашої країни. Головна ціль атаки - знову наша енергетика. Удар витримали. Енергосистема цілісна, але ситуація дуже непроста. Є проблеми з електропостачанням у низці регіонів. Розв'язуємо це питання", - зазначив він.

Шмигаль поінформував, що наразі ми імпортуємо електроенергію з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови, щоб система працювала стабільно. За його словами, сьогоднішній удар ворога знову доволі сильно пошкодив обладнання.

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"Знову атака була спрямована як проти об’єктів генерації електроенергії, так і проти системи її розподілу. Дуже важливо для всіх нас зараз зменшити споживання електроенергії. Це стосується особливо вечірніх годин. Всі служби працюють для подолання наслідків. Енергетики працюють 24/7. Вдалося вже відновити частину об’єктів, які були пошкоджені під час атаки минулого тижня", - підкреслив очільник уряду.

Ворожа дронова та ракетна атака сьогодні - що треба знати

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 29 березня російські окупаційні війська завдали потужного ракетного-авіаційного удару по об’єктах паливно-енергетичного сектору України. Зокрема, ворог застосував 99 засобів повітряного нападу.

Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що загарбники били по об’єктах у Дніпропетровській, Полтавській, Черкаській областях. Ціллю цього разу стали об’єкти генерації електроенергії. Наразі енергетики та рятувальники працюють над ліквідацією наслідків.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що російські загарбники мріють повторити екологічну катастрофу, яку вони вчинили на Херсонщині після підриву Каховської ГЕС. Він наголосив, що минулої ночі російські загарбники свідомо намагалися завдати ударів по Канівській і Дністровській гідроелектростанціях. Через наслідки обстрілів на Дніпропетровщині вимушено застосовуються екстрені відключення за розпорядженням НЕК "Укренерго".

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