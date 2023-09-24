Одним снарядом окупанти поцілили по промзоні в Дніпровському районі Херсона, іншим - по цивільній інфраструктурі в Корабельному районі.

Російські загарбники скинули на Херсон дві авіабомби, в результаті удару поранено одну людину. Про це повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Окупанти продовжують бити по Херсону. Ворог скинув на місто дві авіабомби. Однією поцілили по промзоні у Дніпровському районі, іншою - по цивільній інфраструктурі в Корабельному районі", - заявив він.

За словами Прокудіна, внаслідок скиду КАБ на одне з підприємств Херсона травмовано людину.

Він зазначив, що поранення отримала жінка-охоронець 49 років, яка перебувала на території. "У неї легкі ушкодження. Допомога надана на місці", - додав очільник ОВА.

Згодом Прокудін опублікував відео наслідків авіаудару окупантів по підприємству в Дніпровському районі Херсона. "У будинках вибиті шибки. Вся вулиця всіяна склом. Люди потроху оговтуються від пережитого і починають прибирання", - зазначив він.

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Як повідомляв УНІАН, російські окупанти сьогодні, 24 вересня, вдарили з авіації по населеному пункту Берислав. Через цю атаку на мирне населення, зруйновано приватні будинки, загинула жінка. Поранення отримав поліцейський, 1990 року народження. Також травми різного ступеню отримали 48-річний чоловік та 60-річна жінка.

Ще один авіаудар окупанти завдали по селу Львове, внаслідок чого там загинув 67-річний чоловік.

Крім того, Прокудін розповів, що за минулу добу противник здійснив 83 обстріли, випустивши 332 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації. Зокрема, по місту Херсон ворог випустив 28 снарядів.

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