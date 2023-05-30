Біля столиці унаслідок ворожого удару безпілотниками постраждали чотири особи, розповіла місцева мешканка.

У Софіївській Борщагівці (знаходиться під Києвом) під час атаки дронами, яку росіяни влаштували у ніч на вівторок, 30 травня, є постраждалі, пошкоджено багатоквартирний будинок.

Великий уламок безпілотника залетів у дитячу кімнату, в якій знаходилися підлітки, повідомляє ТСН.ua, поссилаючсь на слова місцевої мешканки. "Я лежала на дивані, побачила, як навкруги все сиплеться, були звуки розбитого скла. Спочатку побігла до вікна, а потім у ванну. Вже згодом я почула, що є четверо постраждалих, начебто, є порізи, у когось, чула - серце схопило", - зазначила співбесідниця.

За її словами, у чаті будинку написали, що уламок дрона зробив дірку у стіні дитячої кімнати, але, на щастя, ніхто не постраждав. "У нашому будинковому чаті було повідомлення про те, що великий уламок залетів у дитячу кімнату, там перебували двоє дітей… чула, що нікого не зачепило", - поділилася місцева мешканка.

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Правоохоронці додали, що упродовж ночі та ранку отримали близько сотні викликів. У поліції додали, що є пошкоджені квартири, приватні будинки та машини.

Масована атака дронами на Київ - сьогодні це варто знати

Ворог у ніч на 30 травня запустив по українській території 31 іранський безпілотник-камікадже типу Shahed-136/131. За даними Повітряних сил Збройних сил України, знищено 29 дронів. У ЗСУ додали, що майже всі ворожі повітряні цілі уражено на підступах до Києва та у небі над столицею.

У низці районів Києва унаслідок падіння уламків безпілотників є руйнування. Зокрема, у Голосіївському районі виникла пожежа у будинку, є жертва і троє травмованих.

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