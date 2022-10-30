Через центр Маріуполя супротивники везуть танки на тягачах, поділився радник міського голови.

У Маріуполі та Маріупольському районі фіксують активізацію руху техніки окупантів.

У місті виник транспортний колапс через заборону руху вантажівок через Кримській (Керченський) міст, повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у своєму Telegram-каналі.

"Фіксуємо збільшений рух техніки по Маріуполю та Маріупольському району. Через центр міста на виїзд на Магуш танки на тягачах та жива сила вантажівками. Всі з позначкою V. Від сьогодні рух техніки окупантів супроводжується встановленням мобільних блокпостів та оперативних заходів з "зачистки" – вибіркової перевірки документів та телефонів", – заявив він.

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Андрющенко додав, що у Маріуполі стрімко зросла кількість аварій через надання пріоритету загарбникам під час раптового проїзду.

"Заборона руху вантажівок через Кримській міст призвела до транспортного колапсу в місті. 20-тонні та 40-тонні вантажівки – не соромлячись, через все місто...", – додав радник мера.

Нагадаємо, російські загарбники вдерлися в Україну рано вранці 24 лютого, обстрілювали воєнні та цивільні об’єкти й захоплювали населені пункти. Вороги наприкінці травня захопили Маріуполь після того, як зіткнулися з героїчним опором українських захисників. Супротивники майже повністю зруйнували місто, загинули десятки тисяч осіб.

Вибух на Керченському мосту – найважливіше

8 жовтня вранці стало відомо, що на залізничній гілці Кримського мосту загорілися сім паливних цистерн залізничного складу й частково обвалилися два автомобільних прольоти.

Силовики РФ стверджували, що міст пошкоджено унаслідок підриву вантажної машини. Російський президент Володимир Путін назвав інцидент "терактом" і звинуватив у причетності до нього спецслужби України.

У ФСБ Росії звинуватили в організації вибуху на Кримському мосту Кирила Буданова – керівника Головного управління розвідки Міноборони України. В ГУР назвали звинувачення російської спецслужби "нісенітницею".

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