Повітряні сили попереджали про загрозу балістики.

У четвер, 12 жовтня, у Миколаївській області стався вибух. Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич у своєму Telegram-каналі.

О 12:35 місцеве видання "Преступности.НЕТ" повідомило, що у місті почули вибух. Водночас у області було оголошено тривогу. "Друзі, всю офіційну інформацію надамо! Прошу не викладати фото/відео в соцмережах", - написав міський голова.

Вже згодом Сєнкевич уточнив, що вибух відбувся за межами Миколаєва. Він зазначив, що згодом областна військова адміністрація надасть додаткову інформацію.

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В той час Повітряні сили Збройних сил України у офіційному Telegram-каналі попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння для Кіровоградської, Миколаївської, Одеської та Херсонської областей.

Війна в Україні: останні атаки РФ

Нагадаємо, що цієї ночі російські загарбницькі війська вкотре атакували Україну безпілотними літальними апаратами.

У Повітряних силах вранці повідомили, що всього окупанти випустили 33 ударних дронів типу "Shahed-136/131", українській протиповітряній обороні вдалося знищити 28 з них, військові відпрацювали у шести областях.

У Силах оборони півдня відзначили, що під атакою опинилася припортова інфраструктура Подунав'я. Окупанти пошкодили складські будівлі та приватні будинки, сталися пожежі. Відомо про постраждалу мирну жінку.

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