Наразі госпіталізовано трьох громадян.

У Дніпрі внаслідок російського ракетного удару постраждали десять громадян. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у Telegram.

"Кількість постраждалих через ракетний удар по Дніпру зросла до 10", - зазначив Лисак.

За його інформацією, наразі в лікарні перебувають троє людей.

Відео дня

"Це 55-річна жінка, чоловіки 33 та 48 років. Вони у стані середньої тяжкості", - повідомив голова ОВА.

Також він опублікував фото наслідків ракетного удару.

"На фото – єдине, на що здатен "русский мир". Нищити все, до чого торкається. Такий вигляд має транспортний об’єкт, по якому терористи поцілили вночі", - пояснив Лисак.

Нічна атака на Дніпро: що відомо

Сьогодні, 24 серпня, вранці, голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що у Дніпрі серед ночі пролунали потужні вибухи. Ворог вдарив по місту ракетами. Одну з них збили захисники з Повітряного командування "Схід". Але було й влучання. Руйнувань зазнав транспортний об'єкт.

Спочатку було відомо про сімох постраждалих. Здебільшого у них рвані рани та осколкові поранення. Шістьох госпіталізували в стані середньої тяжкості.

Також було пошкоджено з десяток об'єктів. Серед них – банк, АЗС, готель, агрофірма, виробництво меблів, адмінбудівля. Понівечені 15 кіосків, два житлові будинки, три автобуси та кілька авто, контактна тролейбусна мережа, водо- і газогони.

Вас також можуть зацікавити новини: