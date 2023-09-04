Ватажок РФ на зустрічі з Ердоганом висловився про хід війни України з росіянами.

Російський диктатор Володимир Путін на зустрічі з президентом Туреччини вирішив висловитися про контрнаступ України.

Лідер росіян стверджує, що зараз контрнаступ ЗСУ 2023 виглядає "провальним". Водночас він висловив сподівання, що ситуація не зміниться. "...контрнаступ - це не пробуксовування, це провал. У всякому разі на сьогоднішній день це виглядає саме так. Подивимося, "чьо" далі буде - сподіваюся, що далі буде саме так", - розповів нові "казки" диктатор.

Водночас ватажок РФ поскаржився, що газопроводи, зокрема "Блакитний потік", атакують дрони.

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Путін також зробив заяву щодо зернової угоди - "коридори для продовольства не мали використовуватися у військових цілях, але вони використовуються іншою стороною".

За його словами, домовленості, які були досягнуті за посередництва турецької сторони, "Київ відправив на звалище". Крім того, він заявив, що Росія ніколи не відмовлялася від переговорів.

Український контрнаступ - сьогодні це варто знати

Українська сторона офіційно підтвердила на початку червня, що контрнаступальні дії розпочалися. Наші воїни вже звільнили багато територій на сході та півдні нашої держави.

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк на початку вересня повідомив, що наші захисники і захисниці у Запорізькій області проникли всередину першого оборонного ешелону російських окупантів.

Довідка УНІАН. Російська сторона сама зірвала зернову угоду, а потім почала активно атакувати українську портову інфраструктуру.

Варто зазначити, що на початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ навіть не захотіла під час переговорів запроваджувати режим припинення вогню. Російська сторона також не хотіла обговорювати долю українських територій, які окупувала.

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