Російські окупанти безперервно обстрілюють Сєвєродонецьк Луганської області, сьогодні, 16 травня, загинуло не менше 10 осіб.
Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Facebook.
"Орки цілий день ведуть прицільний вогонь по місту. Найбільше дісталося медмістечку, прилетіло майже в кожен корпус Сєвєродонецької лікарні. Влучили також в науково-виробниче підприємство", - зазначив він.
За словами Гайдая, окупанти обстріляли багатоповерхівки в різних районах обласного центру.
"Щонайменше загинуло 10 людей. Перевірити місцевість наразі вкрай складно через нові обстріли", - повідомив Гайдай.
Нагадаємо, Росія 24 лютого рано вранці вдерлися в Україну.
Окупанти спершу бомбили військові об'єкти, а пізніше атакували й мирні населені пункти, зокрема, в Луганській області, були жертви та постраждалі.
Потім вороги пішли в наступ на частини сходу нашої країни.
Радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко 16 травня попереджав, що Сєвєродонецьк найближчими днями буде головною "гарячою точкою" фронту.
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