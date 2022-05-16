Радник глави МВС переконаний, що російські окупанти "захлинуться" у боях з підрозділами Збройних сил України поблизу Сєвєродонецька й не досягнуть своїх цілей.

Найближчими днями головною "гарячою точкою" фронту буде Сєвєродонецьк.

Як передає кореспондент УНІАН, про це радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко повідомив на брифінгу.

"Вони пробуватимуть робити так зване мале оточення. Велике оточення, яке вони хотіли зробити, - оточення усього нашого угруповання на Донбасі – це вже нереалістично станом на зараз, особливо після нашого контрнаступу на півночі і північному сході Харківської області. Зараз вони сконцентруються на Сєвєродонецьку", - наголосив радник міністра внутрішніх справ.

Він переконаний, що російські окупанти "захлинуться" у боях з підрозділами ЗСУ поблизу Сєвєродонецька й не досягнуть своїх цілей.

Коментуючи ситуацію у Маріуполі, Денисенко зазначив, що головне завдання ворога – захопити завод "Азовсталь".

"Про "Азовсталь" тут все зрозуміло. На жаль, єдине їхнє завдання – це захоплення "Азовсталі". Тут немає якихось інших модальностей, і поки що, незважаючи на усі зусилля, чи навіть надзусилля, і президента, і всієї нашої дипломатії, і близьких тих, хто знаходиться зараз на "Азовсталі", - на жаль, поки що особисте рішення Путіна - нічого не змінювати", - сказав Денисенко.

Як повідомляв УНІАН, після евакуації цивільних з катакомб "Азовсталі" у Маріуполі російські війська не припиняють спроб захопити завод, на якому ведуть оборону українські воїни.

Станом на 15 травня серед оборонців "Азовсталі" було 600 поранених, з них 40 бійців - у надтяжкому стані.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна пропонує Росії різні механізми вивезення українських воїнів з "Азовсталі", тривають дуже складні і делікатні переговори.

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