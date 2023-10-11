Ворог зазнає колосальних втрат у живій силі і техніці, востаннє такі були під час штурмів Бахмута і Вугледара.

Поки увага світу прикута до Ізраїлю, російські окупанти активізувалися на кількох напрямках в Україні, а натомість мають колосальні втрати, інформує Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Як зазначається, Сили оборони України продовжують наступальні дії на Приазов’ї, водночас стримують натиск ворога на сході. Найважчі бої тривають на авдіївській ділянці фронту: ворог намагався наступати кількома колонами з десантом, під прикриттям артилерії, ракет і авіації.

"Бліцкриг" провалився: ціною колосальних втрат росіяни лише частково покращили свої позиції. Москва гарячково намагається досягти успіху в Україні, поки увага світу прикута до Ізраїлю. В результаті ворог зазнає колосальних втрат у живій силі і техніці (востаннє такі були під час штурмів Бахмута і Вугледара). Злагоджена робота Сил оборони України дала результат. Навалу відбито, бойова робота з деокупації українських територій триває", - констатували у Центрі стратегічних комунікацій.

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Ситуація на фронті

За інформацією Генштабу, за минулу добу ЗСУ знищили понад 800 окупантів та значну кількість ворожої техніки, у тому числі 34 танки та 91 бойову броньовану машину загарбників.

Згідно з оперативними даними Геншатбу, минулої доби Сили оборони України продовжили наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, покращили тактичне положення в районі західніше Роботиного Запорізької області.

Також у Генштабі інформували, що на Авдіївському напрямку противник силами до трьох батальйонів за підтримки танків та броньованих машин активізував наступальні дії в районах Авдіївки, Тоненького, Кераміка та Первомайського Донецької області. Наші захисники відбили усі атаки ворога та не допустили втрат позицій.

Зазначається, що за добу на фронті відбулося загалом понад 100 боєзіткнень, російські окупанти намагалися тиснути на кількох напрямках.

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