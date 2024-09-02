Це не "остаточна крапка" у цій битві, каже офіцер.

Українські війська відвели із Новогродівки (Покровський район Донецької області) задля збереження особового складу.

Про це в коментарі Радіо Свобода повідомив офіцер 59-ої Окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький, коментуючи швидкі темпи захоплення населеного пункту. "На це має відповідати Генеральний штаб. Зберегти життя. Ну, затримали б ми на два-три дні цей наступ. І поховали б, не дай Боже, своїх побратимів", - сказав він.

Військовий каже, що вивести особовий склад було вигідно, однак "остаточна крапка" в цій битві ще не поставлена. "Моя думка така, що географічно не в дуже вигідній позиції знаходилася Новогродівка. Як фортеця вона не зовсім налаштована була на цей момент", - додав Цехоцький.

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Покровський напрямок

Як відомо, зараз саме цей напрямок є найскладнішими, російські окупаційні війська докладають зусиль для захоплення нових територій.

Сьгодні український президент Володимир Зеленський сказав, що в останні два дні у загарбницької армії не було просувань на Покровському напрямку.

Колишній командир роти батальйону Айдар Євген Дикий вважає, що росіяни можуть дійти до околиць Покровська вже за тиждень-два.

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