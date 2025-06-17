Вибухонебезпечні предмети може активувати удар, струс, тертя або нагрівання.

На локаціях в Києві, які постраждали внаслідок нічної атаки Росії, та поблизу них можуть знаходитись вибухонебезпечні предмети - уламки збитих ворожих ракет та дронів, залишки їхніх бойових частин, касетні елементи. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація (КМВА).

Зазначається, що в жодному разі не можна торкатися та пересувати підозрілі предмети руками. Пропонується позначити палицями, одягом або камінням місце, де знаходиться підозрілий предмет.

В повідомленні сказано, що необхідно попередити про знахідку інших осіб, відвести їх та відійти самим на безпечну відстань – не менше ніж 100 метрів.

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В разі виявлення таких предметів необхідно зателефонувати на 101 або 102.

Також сказано, що не можна користуватися телефоном або іншими засобами радіозв’язку поблизу підозрілого предмета, не намагатися витягти з нього вибухову речовину або детонатор.

В повідомленні зазначається, що вибухонебезпечні ппредмети може активувати навіть найменший зовнішній вплив – удар або струс, тертя та нагрівання.

Нічна масована атака по Києву - що відомо

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Росія здійснила на Київ масовану атаку дронами і ракетами. Були зафіксовані влучання в житлові будинки. Під час нічного обстрілу ракета влучила у девʼятиповерхівку в Соломʼянському районі Києва.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив, що девʼятиповерховий будинок склався до рівня півтора-двох поверхів.

Голова Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко зазначає, що під завалами будинку в Солом’янському районі Києва може залишатися до від 4 до 14 осіб, оскільки саме така кількість людей тут проживала й не виходить на зв'язок.

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