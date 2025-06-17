Йдеться про житловий будинок в Солом’янському районі Києва.

Під завалами будинку в Солом’янському районі Києва може залишатися до 14 осіб. Про це сказав голова Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко в коментарі журналістам.

"Станом на зараз дійсно важко назвати реальну кількість людей, яка може бути під завалами. Щойно знайшли людину, на жаль, загиблу. Деблокували тіло. Ми говоримо, що сьогодні тут може бути від 4 до 14 людей, оскільки саме така кількість тут проживала і не виходить на зв'язок. Тому вкрай важливо провести всі пошуково-рятувальні роботи", - наголосив він.

При цьому голова КМВА додав, що сподівається, що будуть знайдені живі люди. Ткаченко наголосив, що російська ракета уразила будинок і фактично знищила весь під’їзд. Він зазначив, що зараз головне деблокувати людей, а потім буде зроблене обстеження щодо пошкоджень.

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"На мою думку, цей під’їзд не підлягає відновленню. Можливо це буде нове будівництво", - сказав голова КМВА.

Він зазначив, що лише в цьому районів близько 80 об’єктів, які постраждали від обстрілу. За його словами, на сьогодні звернулося поки лише 6 осіб, які потребують саме відселення, але розуміють, що ця кількість буде більша, бо є великі пошкодження.

Нічна атака по Києву - що відомо

Як повідомляв УНІАН, вночі росіяни здійснили масовану атаку на Київ дронами та ракетами, під ударом здебільшого були житлові будинки, відомо вже про кілька десятків постраждалих, і їхня кількість може зрости. Є загиблі.

Одна з російських ракет під час нічного обстрілу влучила у девʼятиповерхівку в Соломʼянському районі Києва.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив, що девʼятиповерховий будинок склався до рівня півтора-двох поверхів. Ракета пройшла через всі поверхи аж до підвалу.

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