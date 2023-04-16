Супротивник вкотре підтвердив, що для нього немає нічого святого, зазначив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації.

Російські окупанти з важкої артилерії вдарили по храму в Нікополi, поранені двоє людей.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у неділю, 16 квітня. "Росіяни вкотре підтвердили, що в них немає нічого святого. З важкої артилерії вдарили по храму в Нікополi. Поранені двоє людей. 57-річний чоловік - на амбулаторному лікуванні, 38-річна жінка - госпіталізована", - написав він.

Лисак також повідомив, що в місті пошкоджено п’ять житлових будинків, два автомобілі, кілька ліній електропередач. Крім того, понівечені чотири господарчі споруди, ще одна - знищена. Наслідки обстрілу уточнюються.

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Як відомо, сьогодні велике релігійне свято - Великодень 2023, коли люди несуть для освяченння до храму паски.

Ворожі обстріли України - сьогодні це варто знати

Рано вранці 16 квітня стало відомо, що ворог влаштував масовану атаку на Запорізьку область. Зокрема, у Комишувасі внаслідок ворожого удару було пошкоджено приміщення церкви, у якій не було святкової служби.

Пізніше стало відомо, що ракета супротивника впала біля церкви, і порання отримали чоловік та жінка. Жінку відправили до медзакладу.

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