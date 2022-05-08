Внаслідок ворожих обстрілів ще чотири будинки пошкоджено в Рубіжному, дев’ять – в Сєвєродонецьку, два – у Лисичанську.

Вночі російські окупанти обстріляли село на Луганщині, під завалами будинку опинилися 11 осіб.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомляє голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Вночі росіяни відкрили вогонь по Шипіловому. Там зруйновано двоповерховий будинок. За попередньою інформацією, під завалами опинилися 11 осіб", - зазначив він.

Крім того, чотири будинки пошкоджено в Рубіжному, дев’ять – в Сєвєродонецьку, два – у Лисичанську.

Як повідомляв УНІАН, 7 травня російські загарбники скинули авіабомбу на школу в селі Білогорівка, в підвалі якої ховалися близько 90 людей. Попередньо там загинули 60 осіб.

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