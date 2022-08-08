Через ворожі обстріли руйнувань зазнала низка приватних будинків.

Сьогодні російські окупанти з реактивних систем залпового вогню обстріляли житлові квартали міста Оріхів.

Про це у Telegram повідомила Запорізька обласна військова адміністрація.

"Сьогодні ворог завдав ударів з реактивних систем залпового вогню по житлових кварталах міста Оріхів. За попередньою інформацією, постраждалих немає", - зазначили у відомстві.

Руйнувань зазнала низка приватних будинків.

"Пожежі вчасно були ліквідовані рятувальниками ДСНС", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, російські загарбники з початку повномасштабного вторгнення, яке розпочалося 24 лютого, не раз обстрілювали Запорізьку область з різного озброєння.

5 серпня супротивники чотири рази обстріляли Запорізьку атомну електростанцію. Вороги, зокрема, влучили у високовольтну лінію зв'язку, три "прильоти" були зафіксовані прямо на майданчику станції, біля одного з енергоблоків, де розташований ядерний реактор.

Супротивники серйозно пошкодили азотно-кисневу станцію і об'єднаний допоміжний корпус. Був ризик витоку водню й розпилення радіоактивних речовин.

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