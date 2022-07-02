У разі повторної навали росіян сумчани планують зустрічати ворога подалі від міста.

Суми продовжують суттєво підвищувати оборонозданість міста, для чого серед іншого встановлюються захисні споруди.

Про це під час всеукраїнського телемарафону повідомив міський голова Сум Олександр Лисенко.

"Зараз ми завершуємо встановлення всіх конструкцій, завершуємо облаштування інженерних споруд, фортифікаційних споруд. Їх буде ще більше. Габіони (сітчасті конструкції, заповнені сипучими матеріалами - УНІАН) - це тільки частина тих споруд, які повинні бути, вони встановлюються на території міста, за периметром міста, будуть встановлюватися на території громади, старостинських округів. Будуть також деякі споруди, це будуть не тільки блокпости, це також укріпрайони навколо міста, цим займається уся область", - сказав він.

За словами мера, усі зусилля міської влади направлені на те, щоб Суми були захищені на випадок повторної спроби росіян захопити його.

"Ми будемо ворога зустрічати далі від міста, сьогодні є такий план", - сказав він.

Ситуація на Сумщині:

16 червня 2022 року У Сумах пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

15 червня 2022 року в Сумській області два гелікоптери з території Росії випустили п'ять ракет по околицям Глухова - одна людина загинула, шестеро поранено.

Також раніше в Сумській області російський безпілотник скинув вибухівку, від якої дві людини отримали травми, а одна загинула.

Після того, як українські війська відкинули російських окупантів за кордон, Сумська область постійно страждає від обстрілів з російської сторони.

Крім того, 30 травня губернатор Курської області Роман Старовойт заявив, що Росія відправляє війська на кордон з Україною в Курській області. Зокрема, до Сумської області підтягують артилерію і ракетні установки окупантів.

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