Як наслідок – потрапляння по цивільній споруді мирних мешканців.

Протягом вівторка ворог 58 разів обстріляв території чотирьох громад Сумської області з різних видів озброєння.

Про це повідомив голова Сумської військової адміністрації Дмитро Живицький.

З 10 ранку почався мінометний вогонь по Шалигінській громаді, 14 пострілів з міномету.О 15.30 – ще 4 мінометні приходи.

"Білопільська громада: близько 18 години росіяни почали мінометний обстріл, 20 прильотів. Зноб-Новгородська громада: близько 18 вечора – обстріл зі ствольної артилерії, 13 прильотів. Краснопільська громада: о 18 вечора росіяни випустили 2 залпи з реактивних систем залпового вогню", - написав Живицький.

У той же час, по іншому населеному пункту громади били з міномету, 5 прильотів.

Як наслідок – потрапляння по цивільній споруді мирних мешканців. "На щастя, люди не постраждали", – повідомив Живицький.

Раніше стало відомо, що вороги 12 липня обстріляли Миколаїв, після обстрілу у місті знайшли 24 вирви від ракет. У результаті нового обстрілу постраждали 12 осіб.

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