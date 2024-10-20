За словами Сибіги, Росія і КНДР досі мають доступ до компонентів західного виробництва для зброї.

У збитій нещодавно над Україною північнокорейській ракеті KN-23/24 було знайдено західні деталі. Про це у соцмережі Х повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

За його словами, правитель Росії Володимир Путін і лідер КНДР Кім Чен Ин досі мають доступ до компонентів західного виробництва для зброї.

В цьому контексті дипломат звернувся до країн-союзників із закликом посилити санкції та контроль за їхнім виконанням.

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"Обурливо. Нещодавня експертиза північнокорейської ракети KN-23/24, збитої в Україні, виявила численні нещодавно виготовлені західні компоненти. Ми закликаємо союзників дати рішучу відповідь, посилити санкції та експортний контроль, посилити наш повітряний щит", - написав Сибіга.

КНДР і війна в Україні - останні новини

Нещодавно керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов повідомив, що понад 10 тисяч військових Північної Кореї будуть готові до війни в Україні з 1 листопада. За його інформацією, нині близько 11 тис. північнокорейських військових проходять підготовку на сході РФ.

Також УНІАН повідомляв, що військовий експерт, волонтер Павло Нарожний розповів в інтерв'ю УНІАН, що для переламу ходу війни в Україні мають воювати понад 100 тисяч військових з КНДР.

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