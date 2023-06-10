В Одесі пролунали вибухи, потім вони повторились.

У східних, південних та північних областях України оголошено повітряну тривогу.

Близько 22:30 тривогу оголосили у південних регіонах. Згодом вона поширилася на Одеську, Миколаївську, Херсонську, Дніпропетровську, Запорізьку, Харківську та Донецьку області.

Після 23:30 тривогу оголосили в Чернігівській і Сумській областях.

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Моніториггові групи повідомили, що "шахеди" збиваються на Півдні, з Півночі через Чернігівщину вони летять до Києва, а також на Полтавщину.

Як повідомляє Суспільне, в Одесі пролунали вибухи, потім вони повторились.

00:12. Як повідомили в оперативному командуванні "Південь", в небі над Одещиною та Миколаївщиною йде бойова робота.

"Ворог атакує ударними дронами типу "Shahed-136/131"", - заявили військові.

У командуванні попереджають, що внаслідок повітряного бою можливе падіння уламків, займання будівель та інших об'єктів. Населення просять бути в укриттях. Наразі в різних районах міста чутно звуки вибухів.

0:46. Нардеп Олексій Гончаренко повідомив про 2 загиблих цивільних в Одесі через атаку росіян.

1:27. За попередніми даними, в Одесі сьогодні постраждало 12 людей, повідомив Гончаренко.

1:48. На Одещині знову лунають вибухи.

2:50. Як повідомили в оперативному командуванні "Південь", під час нічної дронової атаки на Одещині силами протиповітряної оборони всі "Shahed-131/136" знищено.

Однак внаслідок повітряного бою, уламки одного з дронів влучили в квартиру багатоповерхівки та спричинили займання.

За даними командування, пожежу площею 50 кв. м оперативно ліквідовано. Наразі встановлено, що троє цивільних загинули. Вибуховою хвилею пошкоджено кілька багатоквартирних будинків навколо.

Також відомо, що понад 10 осіб отримали поранення. Остаточна інформація уточнюється.

03:32. В Києві і Київській області оголошена повітряна тривога.

04:11. По всій Україні відбій повітряної тривоги.

Атаки Росії на Україну - останні деталі

9 червня російські окупанти завдали удару по Україні іранськими ударними БпЛА типу "Shahed" та крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555 по військових об’єктах та об’єктах критичної інфраструктури. Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил Збройних Сил України у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України знищено 4 із 7 крилатих ракет Х-101/Х-555, 4 із 10 ударних БпЛА "Shahed", "Ланцет" та 4 БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Пуски "шахедів" здійснювались з південного напрямку, крилатих ракет – з району Каспійського моря, із чотирьох стратегічних бомбардувальників Ту-95мс.