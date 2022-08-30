Про плани загарбників розповіли полонені росіяни.

Російські окупанти готують замах на місію МАГАТЕ в Енергодарі Запорізької області.

Про це повідомив політолог та військовий Кирило Сазонов у Facebook.

Сьогодні зранку українські воїни звільнили населені пункти Щербаки та Нестерянка Запорізької області. В Енергодарі ведуть бої передові розвідгрупи ЗСУ, частина російського гарнізону почала відступати на ЗАЕС, щоб прикритися станцією від української артилерії.

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Водночас місія МАГАТЕ на чолі з гендиректором Рафаелем Гроссі вже в дорозі на станцію і розраховує найближчим часом її відвідати.

"Джерела в розвідці повідомили, що полонені, яких взяли під час звільнення Щербаків та Нестерянки, заявили, що мали завдання здійснити обстріл колони з місією МАГАТЕ, використовуючи в тому числі трофейне озброєння західного зразку. З метою звинуватити Україну в зриві місії. Наразі вживаються посиленні заходи для безпеки делегації, оскільки Росія не відмовилася від намірів вчинити чергову провокацію", - заявив Сазонов.

Як повідомляв УНІАН, 29 серпня речник МЗС України Олег Ніколенко повідомив подробиці прибуття місії Міжнародного агентства з атомної енергії.

"На запрошення уряду України МАГАТЕ сформувало місію для візиту на тимчасово окуповану Запорізьку атомну електростанцію. До її складу увійшли 14 міжнародних експертів", - заявив речник.

Місію очолює генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

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