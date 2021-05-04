На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

На Донбасі минулої доби окупанти 9 разів порушили режим припинення вогню, втрат серед українських військових немає.

Читайте такожОкупанти на Великдень обстріляли українські позиції біля Катеринівки (відео)Про це повідомляється у ранковому зведенні прес-центру штабу операції Об’єднаних сил.

«Протягом минулої доби, 3 травня, в районі проведення операції Об’єднаних сил, збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню», - сказано у зведенні.

Окупанти обстрілювали позиції українських військових поблизу Водяного, Пісків, Талаківки, Широкиного, Лебединського, Кримського та Луганського.

Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних сил України за минулу добу немає.

На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Про всі факти порушень українська сторона СЦКК оперативно повідомила Спеціальну моніторингову місію ОБСЄ.

Станом на 7 годину ранку 4 травня зафіксовано одне порушення припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ – неподалік Авдіївки ворог відкривав вогонь з великокаліберних кулеметів та станкових протитанкових гранатометів.

Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню, наголосили у штабі.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Вікторія Токарєва