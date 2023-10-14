На ворожих позиціях виявили радянський зенітно-артилерійський комплекс С-60 з гарматою АЗП-57, розроблену ще у середині 1940-х років.

На Куп'янському напрямку прикордонники штурмової бригади "Сталевий Кордон" під час аеророзвідки виявили на ворожих позиціях радянський зенітно-артилерійський комплекс С-60 з гарматою АЗП-57 калібру 57мм, розроблену ще у середині 1940-х років.

Як повідомили у бригаді, востаннє ці гармати використовували радянські війська в період Афганської війни, а після розпаду Радянського Союзу більшість пострадянських країн включно з Україною зняли С-60 з озброєння через її моральну застарілість.

"Подивитись на музейний експонат вилетів прикордонний дрон-камікадзе. Результати цієї вибухової зустрічі добре видно на відео", - зазначили штурмовики, оприлюднивши момент знищення гармати.

Знищенння ворожої техніки

Як повідомляв УНІАН, військові контррозвідники та спецпризначенці із ЦСО "А" СБУ також знищують техніку ворога. Спецпризначенці СБУ рознесли вщент ще майже 60 одиниць техніки росіян. Зокрема лише за три минулі тижні "відмінусували" 57 одиниць техніки та озброєння окупантів. Зокрема, список ворожих втрат поповнили: 10 танків, РСЗВ БМ-21 "Град", ЗРК "Тор", 7 БМП, 4 МТЛБ і 3 БТР, 7 САУ та 7 гармат, ББМ "Тигр", зенітну установку, міномети та спостережний комплекс "Муром-М", встановлений на тимчасово окупованій території.

Також нещодавно безпілотники СБУ уразили два дорогущі комплекси російської ППО "Тріумф". Ціна такого комплексу понад 1,2 млрд. дол. США.

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