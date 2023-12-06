Під час навчань територією заказника пересувається близько десяти одиниць військової техніки.

Російські окупанти облаштували військовий полігон на півострові Карадай Херсонської області, попри те, що ця територія має статус ландшафтного заказника.

Як повідомляє "Кримський вітер", на території заказника щодня проводять стрільби зі стрілецької зброї, військової техніки та артилерії. Напрямок ведення вогню – акваторія Каркінітської затоки, що межує з Кримом. Під час навчань територією заказника пересувається близько десяти одиниць військової техніки.

"Використання півострова у військових цілях – кричуще порушення кримінального кодексу України та міжнародного права, адже в межах заказника заборонено будь-яку діяльність, яка може завдати шкоди природі. Знищуючи природоохоронні об'єкти, окупанти завдають величезної шкоди екології регіону", - пише канал.

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Що відбувається на Херсонщині зараз

Збройні сили України продовжують наземні атаки на лівому березі Херсонської області. Нашим захисникам вдалось просунутись вперед. Українські захисники зберігають позиції на східному березі Дніпра, попри тиск окупаційних військ РФ.

Російські блогери писали, що Сили оборони України продовжують перекидати нові штурмові групи на лівий берег. За їхніми словами, у районі села Кринки наразі нібито діють від 300 до 400 українських військовослужбовців.

Моральний дух та бойові можливості угрупування окупантів на лівому березі Херсонської області значно погіршуються. Росія демонструє очевидну неспроможність створити згуртовану командну структуру серед своїх сил.

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