Серед поранених - ще одна дитина. Окупанти влучили по цивільній інфраструктурі та у церкву.

На Херсонщині через ворожі обстріли загинула дитина, поранено шестеро людей, серед яких неповнолітній.

Як повідомляє начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, за минулу добу противник здійснив 91 обстріл регіону, випустивши 349 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", БПЛА, ПТРК, АГС та танків. Лише по місту Херсон ворог випустив 20 снарядів. "Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, адмінбудівлю та церкву у Бериславському районі, об'єкт критичної інфраструктури у Херсонському районі, територію заводу в Херсоні. Внаслідок цього, загинула дитина, 6 людей дістали поранення, одна з них – дитина", - розповів Прокудін.

Ситуація на Херсонщині

Нагадаємо, на Херсонщині прийнято рішення щодо бовʼязкової евакуації родин з дітьми з населених пунктів, які постійно обстрілює ворог. Також змінено тривалість комендантської години – на з 20:00 до 6:00.

Відео дня

Напередодні на Херсонщині внаслідок атаки по Білозерській громаді загинула 6-річна дитина, ще 4 людей поранені. Ворог завдав удару по приватному будинку та його території. Загинув 6-річний хлопчик, у важкому стані до лікарні було доставлено його 13-річного брата.

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