На півдні знищено 44 російських окупанта.

На Херсонщині наші ракетники утилізували два склади з боєприпасами та ангар із скупченням техніки окупантів.

Про це у Facebook повідомляє Оперативне командування "Південь".

В повідомленні сказано, що штурмовою та армійською авіацією Збройних сил україни було нанесено 16 ударів по районах зосередження живої сили, техніки та озброєння ворога.

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Також зазначається, що ракетно-артилерійськими підрозділами Сил оборони, протягом бойового дня виконано близько 130 вогневих завдань. "Втрати ворога у живій силі - 44 рашисти. На додачу до ранішніх літака і гелікоптера, знищено ворожий танк, два міномети та 3 одиниці авто-бронетехніки. В Бериславському районі наші ракетники утилізували два склади з боєприпасами та ангар із скупченням техніки ворога. Отримано підтвердження про результативне попереднє влучання по понтонній переправі з ворожою військовою технікою", - зазначають в ОК "Південь".

Також зазначається, що у Чорному морі корабельне угруповання ворога нараховує 111 кораблів та катерів, які маневрують уздовж узбережжя Криму. Напоготові залишаються 24 "Калібри", розташовані на двох надводних та двох підводних ракетоносіях, а також два ворожих великих десантних кораблі.

Контрнаступ ЗСУ на півдні: ситуація на Херсонщині

За даними Сил оборони та охорони півдня України, зараз російські війська переформатують підрозділи в Херсонській області.

В оперативному командуванні "Південь" заявили, що на Південному фронті обстановка істотних змін не зазнала і залишається складною.

Радник голови ОВА Сергій Хлань, коментуючи ситуацію на правобережжі Херсонської області, зазначив, що російські військові мінують поля на околицях Херсона і не планують здавати місто, готуючись до вуличних боїв.

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