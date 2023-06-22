Для цього навіть була створена спеціальна комісія.

Російські військові розпочали масову перевірку бойовиків глави Чечні Рамзана Кадирова.

Як повідомляє прес-служба Центру національного спротиву 22 червня, причиною стали численні випадки мародерства, які стають все частішими.

За інформацією українського підпілля, окупанти навіть створили на тимчасово окупованих територіях і на кордоні з Україною спеціальну комісію. Вона має перевіряти й запобігати масовим випадкам мародерства з боку "кадирівців".

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"Комісію очолив генерал-лейтенант Володимир Кочетков. Вона проводить розбір справ, пов'язаних із мародерством з боку підрозділів "Ахмат", які тероризують населення на тимчасово окупованих територіях і в Бєлгородській області", — інформує ЦНС.

Зазначається, що перевірка почалась лише після скарг громадян Російської Федерації - заяви мешканців тимчасово окупованих територій України місцевою "владою" ігнорувалися.

У ЦНС пояснили, що це ще раз демонструє те, як росіяни ставляться до громадян, які, на їхню думку, бажали бути частиною Російської Федерації.

Мародерство окупантів

Про мародерство "другої армії світу" стало відомо ледь не з перших днів повномасштабної війни.

Як раніше повідомляв УНІАН, російські військові активно вивозять награбоване майно із затоплених населених пунктів. Зокрема, до Голої Пристані, під виглядом гуманітарної допомоги прибувають пусті вантажівки. Їх російські військовослужбовці завантажують награбованим - побутовою технікою, меблями та іншим майном.

Нещодавно жителі села Нова Таволжанка Бєлгородської області розкрили, чим насправді там займаються російські військовослужбовці. За свідченнями місцевих, вояки окупаційної армії "ведуть потворний спосіб життя" та обкрадають будинки.

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