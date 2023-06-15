Місцеві скаржаться, що вояки проникають у будинки та грабують їх.

Жителі села Нова Таволжанка Бєлгородської області розкрили, чим насправді там займаються російські військовослужбовці. За свідченнями місцевих, вояки окупаційної армії "ведуть потворний спосіб життя" та обкрадають будинки.

На поведінку військових поскаржилася у коментарі на сторінці губернатора Бєлгородської області місцева мешканка Наталія Чемерченко.

"Нова Таволжанка, вул. Вовчанська. У багато будинків проникають військовослужбовці РФ. Вони живуть у наших будинках, ведуть потворний спосіб життя, алкоголь та інше залишається у вигляді сміття та бруду, загажені туалети та будинки, крадуться особисті речі та майно. З нашого гаража було вкрадено квадроцикл, який тепер часто бачать у округах Нової Таволжанки. Крім цього, люди скаржилися на вкрадений причіп. Тепер він катається разом із нашим квадроциклом", - написала жінка.

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За її словами, місцеві не хочуть, щоб їхні будинки "були притулком для неподобств наших захисників".

Втім, інші росіяни жінці не поспівчували. Коментатори дорікнули Чемерченко, що вона "спалила" розташування окупантів. Відтак, тепер по них можуть завдати ударів.

Водночас свідчень про мародерство та свавілля російських військових стає більше. Зокрема, інша мешканка зазначила, що багато людей не їдуть зі своїх будинків "хоча б тому, що є такі тварюки, які виносять усе".

За свідченнями ще однієї росіянки, у Новій Таволжанці росіяни проникають у будинки та грабують їх. У розграбованих будинках знайшли сліди життєдіяльності російських військових.

"Всі речі перевернуті, шукали дрібні коштовності. Частина з них вкрадена. В одному з будинків є акти вандалізму: розбитий телевізор, розпороті меблі", - йдеться у коментарі.

При цьому деякі меблі були щільно спаковані для відправлення. Місцеві кажуть, що росіяни вже готувалися тікати з намародереним.

Ситуація у Бєлгородській області

У Бєлгороді та області останнім часом дуже неспокійно. Бійці "Російського добровольчого корпусу" і Легіону "Свобода Росії" здійснили ряд рейдів на територію Російської Федерації.

У червні вони заявили про взяття під контроль села Нова Таволжанка Бєлгородської області. 7 червня в РДК повідомили, що контролюють його вже сьомий день.

Повідомлялося, що в цьому селі був убитий 52-річний начальник оперативного угруповання "Бєлгород" Андрій Стесєв. А 9 червня в РДК повідомили про загибель командира Данила Мазника.

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