Під Харковом сталася масштабна пожежа через атаку росіян.

Близько 23:40 13 червня російські окупанти вкотре атакували Харків. В місті лунала повітряна тривога, а місцеві нарахували щонайменше сім вибухів.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

За словами очевидців, по Харкову вдарили ракетами. Пуски відбувалися з території Білгородської області РФ.

Ракетний удар спровокував потужну пожежу під Харковом, пише Telegram-канал "ХС Харків".

"Прильоти" по Харкову були настільки потужними, що вибухова хвиля тривала понад 20 секунд, зазначає "Труха".

Як повідомляв УНІАН, у Харківській області українські воїни знищили штаб, склад з боєприпасами і технікою окупантів. Атаку зняли з повітря.

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