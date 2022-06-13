Аеророзвідка Нацгвардії виявила штаб російських окупантів на Харківщині, а артилеристи ЗСУ завдали по ньому нищівного удару.

У Харківській області знищено штаб, склад з боєприпасами і технікою окупантів.

Про це повідомляє Національна гвардія України у соціальній мережі Facebook.

Зокрема, гвардійці за допомогою безпілотника виявили штаб противника, склад з боєприпасами, скупчення техніки та живої сили противника.

Інформація була передана артилеристам ЗСУ. Вони успішно знищили цілі. Гвардійці також здійснювали корегування вогню артилерії по противнику та фіксацію результатів бойової роботи. У результаті було знищено склад боєприпасів, МТЛБ, легкове авто - так званий Z-мобіль, бронетехніка противника, дві армійські вантажівки, в одній з яких був боєкомплект – сказано у повідомленні.

Що відомо про втрати ворога на війні

Від початку повномасштабної війни ЗСУ "відкобзонили" щонайменше 32 тис. 300 російських вояк. Лише за останню добу було утилізовано близько 150 загарбників та збито ворожий літак.

Відомо, що найбільших втрат минулої доби противник зазнав на Бахмутському напрямку.

Як повідомляв УНІАН, 12 червня президент України Володимир Зеленський наголосив, що втрати окупаційної армії Росії вже у червні можуть перевищити 40 тис. вбитих військових. Глава держави заявив, що Росія спробує кинути у бій проти України слабо підготовлених строковиків.

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