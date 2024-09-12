В даний час про наслідки прильотів поки що нічого не відомо.

Два прильоти по одному з густонаселених районів Харкова.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов. "На місця ударів прямують усі відповідні служби. Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється", - додав він.

О 16:45 Повітряні сили повідомляли про запуск КАБів на Харків.

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Пізніше Терехов уточнив, що удари прийшлися по приватному сектору, внаслідок чого були пошкоджені житлові будинки. "На місці одного з прильотів з під завалів будинку деблоковано двох жінок та дитину", - повідомив він.

Як додав очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, життю та здоровʼю постраждалих загрози немає.

Удари по Харківській області

Сьогодні російські окупанти атакували селище Борова Харківської області, є загиблі та постраждалі, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його інформацією, окупанти вдарили по смт Борова о 12:40, внаслідок чого постраждала 64-річна жінка, її госпіталізовано. "Також поранення отримав цивільний чоловік, дані встановлюються", - написав Синєгубов.

Також внаслідок прильоту є загорання будинків та магазинів.

Пізніше голова ОВА уточнив, що у Боровій загинув цивільний, а кількість постраждалих зросла до семи. Згодом він повідомив, що кількість загиблих зросла до двох - з-під завалів деблокували тіло жінки.

Також сьогодні унаслідок обстрілу російськими окупантами Віролюбівки Донецької області загинули троє штатних працівників Міжнародного комітету Червоного Хреста.

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