Зокрема, до села Плугатар можуть потрапили лише певні люди.

На окупованій частині Луганської області все складніше пересуватися між населеними пунктами.

Для цього треба отримати спеціальні перепустки. Про це йдеться в оперативній інформації Генерального штабу ЗСУ станом на 18:00 у соціальній мережі Facebook.

"У тимчасово захоплених населених пунктах Луганської області загарбники продовжують чинити тиск на мирних жителів. Все складніше стає пересуватись між населеними пунктами. Зокрема, до села Плугатар можуть потрапити лише місцеві жителі за спеціальними перепустками", - йдеться у зведенні.

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Ситуація на окупованих територіях

Як повідомляв УНІАН, у Луганській області загарбники ввели обмеження на вільне пересування між населеними пунктами для усіх цивільних громадян, які не мають російського паспорта. Йдеться про Старобільськ, Рубіжне та Станицю Луганську.

1 березня Генштаб заявив, що окупанти знову посилили примусову паспортизацію Запорізькій області, без паспорта РФ неможливо отримати медичну допомогу, соцвиплати, перепустки для переїзду між містами.

Мер Мелітополя Запорізької області Іван Федоров заявив, що росіяни перетворили окуповані території України на в'язницю, а окремі населені пункти – на тюремні камери.

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