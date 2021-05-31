Поблизу Водяного окупанти відкривали вогонь з гранатометів різних систем.

Російсько-окупаційні війська з початку доби 5 разів порушили режим тиші.

Про це прес-центр штабу операції Об’єднаних сил повідомляє у вечірньому зведенні.

«З початку цієї доби зафіксовано 5 порушень з боку збройних формувань Російської Федерації», - сказано у зведенні.

Поблизу Водяного окупанти відкривали вогонь з гранатометів різних систем.

Неподалік Авдіївки противник застосував у напрямку позицій українських бійців автоматичні станкові гранатомети, а біля Майорська – ручні протитанкові гранатомети.

У районі населеного пункту Золоте-4 ворог здійснив обстріл зі стрілецької зброї.

Окрім цього, у напрямку населеного пункту Санжарівка був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу «Орлан-10» із перетином лінії розмежування. БПЛА противника був вчасно придушений засобами РЕБ.

Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних сил України немає.

Українська сторона СЦКК, використовуючи координаційний механізм, оперативно реагувала на порушення через СММ ОБСЄ.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил повністю контрольована українськими військовослужбовцями, наголосили у штабі.

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Автор: Вікторія Токарєва