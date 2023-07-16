Міноборони Росії заявило, що Украна нібито застосувала проти агресора сім безпілотників та два безекіпажних катери, проте окупантами "вдалося все знищити", причому так, що ані жертв, ані руйнувань немає.

Міноборони країни-агресора поширює інформацію про те, що ЗСУ нібито атакували анексований окупантами Крим безпілотниками.

Як повідомляє Міноборони Росії, Украна нібито застосувала проти агресора сім безпілотників та два безекіпажних катери, проте окупантами "вдалося все знищити", причому так, що ані жертв, ані руйнувань немає.

"Сьогодні вранці зупинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку сімома безпілотними літальними апаратами і двома безекіпажними катерами напівзануреного типу по об'єктах на території півострова Крим в районі міста Севастополь", - йдеться в заяві Міноборони агресора.

Як уточнюють у відомстві РФ, безпілотники "були придушені засобами радіоелектронної боротьби і не досягли своєї мети".

"Два українських БПЛА знищені засобами ППО над акваторією Чорного моря на великій відстані від берегової лінії. Ще п'ять БПЛА придушено засобами радіоелектронної боротьби і, не досягнувши цілей, зазнали аварії. Також в північній частині Чорного моря були виявлені і знищені вогнем зі штатного озброєння катерів охорони водного району два безекіпажних катери ЗСУ. В результаті припиненої терористичної атаки постраждалих і руйнувань немає", - йдеться заяві Міноборони РФ.

Як раніше повідомляв УНІАН, гауляйтер Севастополя Михайло Развозжаєв заявив, що сили ППО і флот Росії "відбили масовану атаку ворожих БПЛА" на тимчасово окуповане місто. Він заявив, що нібито над морем в районі мису Херсонес, біля Севастопольської бухти і Балаклави - "один безпілотник був збитий силами ППО", а ще "п'ять придушені засобами РЕБ". Крім цього, Развожаєв стверджував, флот окупантів "знищив два надводних БПЛА".

"Атака була масованою і тривалою. По всіх цілях наші військові відпрацювали над морем і на підході до бухт. Підкреслюю: ніякі об'єкти ані в місті, ані в акваторії не постраждали", – запевнив посіпак Кремля.

Заяви Міноборони агресора

7 липня 2023 року в Міноборони РФ проговорилися про системні проблеми в армії. Командири армії РФ грабують і тероризують особовий склад.

9 липня 2023 року в Міноборони РФ проговорилися про три напрямки наступу ВСУ.

У Міністерстві оборони Російської Федерації натякнули на "успішний удар по Україні" у ніч на 13 липня.Також з'явилася інформація про удар окупантів по острову Зміїний з боку Оперативного командування "Південь" ЗСУ. У своєму новому зведенні вороже міністерство повідомило про застосування високоточної зброї морського базування.

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