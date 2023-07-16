Місцевий гауляйтер знову "вихвалявся" роботою ППО.

Гауляйтери у тимчасово окупованому Криму у ніч на 16 липня поскаржилися на "комбіновану" атаку безпілотниками на півострів. В епіцентрі опинилася бухта Севастополя.

"Жителі Севастополя повідомляють про гучні вибухи над містом... Було чути як мінімум дві сильні бавовни з боку Севастопольської бухти. Попередньо, спрацювала система ППО", - писали російські пабліки.

Вранці гауляйтер Севастополя Михайло Развозжаєв заявив, що сили ППО і флот Росії "відбивали масовану атаку ворожих БПЛА" на тимчасово окуповане місто. Він заявив, що нібито над морем в районі мису Херсонес, біля Севастопольської бухти і Балаклави - "один безпілотник був збитий силами ППО", а ще "п'ять придушені засобами РЕБ". Крім цього, Развожаєв стверджував, флот окупантів "знищив два надводних БПЛА".

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"Атака була масованою і тривалою. По всіх цілях наші військові відпрацювали над морем і на підході до бухт. Підкреслюю: ніякі об'єкти ні в місті, ні в акваторії не постраждали", – запевнив посіпака Кремля.

Водночас речник Військово-Морських силах Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону зазначив, що в Криму цієї ночі сталося "курінням у невстановлених місцях".

Звільнення Криму - останні новини

Американський генерал і екс-командувач Сухопутних військ США в Європі Бен Ходжес вважає, що армія України знаходиться на шляху до звільнення півострова. При цьому глава Міноборони Британії Бен Уоллес заявив, що ЗСУ можуть звільнити Крим до кінця року.

У свою чергу Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що Крим буде під контролем Києва, навіть якщо проти цього виступлять союзники нашої країни.

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