На одному з них нібито діяли кілька "диверсійно-розвідувальних" груп України.

У Міноборони РФ проговорилися про три напрямки, де найактивніше діють Збройні Сили України.

Як уточнило вороже міністерство в рамках своєї зведення 9 липня, наступ йде на Донецькому, Південнодонецькому та Краснолиманському напрямках.

Також Міноборони РФ оголосило, що на одному з них окупанти заблокували дві українські ДРГ.

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"На Краснолиманському напрямку припинені дії двох диверсійно-розвідувальних груп ЗСУ", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що українцям слід орієнтуватися на офіційні дані Генштабу України. Сьогодні вранці там уточнили, на яких точках фронту "найгарячіше".

У РФ заявили, що контрнаступ ЗСУ "не припиняється"

Нагадаємо, що на цьому тижні російський терорист Ігор Гіркін-Стрєлков також "здивував" інсайдом про те, що армія України продовжує активно діяти на фронті.

За його словами, "контрнаступ не припиняється", триває передислокація додаткових сил ЗСУ на Запорізький напрямок. Терорист також розпереживався, що відповідні процеси йдуть в дуже інтенсивному режимі.

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