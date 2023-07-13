Відомство зазначило, що реалізувало атаку високоточною зброєю морського базування за місцем зберігання боєприпасів ЗСУ.

У Міністерстві оборони Російської Федерації натякнули на успішний удар по Україні в ніч на 13 липня.

Раніше також з'явилася інформація про удар окупантів по острову Зміїний з боку Оперативного командування "Південь" ЗСУ. У своєму новому зведенні вороже міністерство повідомило про застосування високоточної зброї морського базування.

"Завдали групового удару високоточною зброєю великої дальності морського базування по місцях зберігання боєприпасів ЗСУ. Мета удару досягнута. Всі призначені об'єкти вражені", - йдеться в повідомленні.

Генштаб заявив про удар по острову Зміїний

Нагадаємо, сьогодні Оперативне командування "Південь" повідомило про атаку по острову Зміїний з боку військ РФ. За даними відомства, окупанти скинули на острів фугасну бомбу на світанку 13 липня.

Подробиць про наслідки удару командування не уточнило. За даними відомства, на даний момент в акваторії Чорного моря на бойовому чергуванні знаходяться 9 кораблів, серед них 3 - ракетоносії "Калібрів".

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