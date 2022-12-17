При цьому проросійський екс-нардеп заявив, що окупаційна армія не була готова до війни.

Колишній нардеп та екс-кандидат у президенти Олег Царьов, який підтримує вторгнення РФ, визнав провал планів Кремля щодо захоплення України.

"Ми втрачаємо Україну. Ми вже втратили її", - заявив Царьов у телефонному коментарі The New York Times.

Скандальний Царьов також зізнався, що брав участь у вторгненні, але ніколи не знав остаточних деталей. Крім того, він вважає, що російська армія "думала, що все буде легко" і "не розуміла", що українці чинитимуть опір.

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"Армія, генерали, солдати (окупантів - УНИАН) не були готові", - сказав Царьов.

Наразі Царьов запевнив, що був би щасливим, якби війна закінчилася на нинішніх лініях фронту, бо плани Кремля провалилися.

Хто такий Олег Царьов

Олег Царьов - екс-регіонал, депутат Верховної Ради IV-VII скликань. Під час Революції Гідності Олег Царьов погрожував "зачисткою Майдану за годину".

У 2014 році прихильник "русского мира" Олег Царьов втік з України в РФ, а незабаром перебрався в анексований Крим.

Після втечі з України Царьов відкрито підтримує бойовиків на сході України і знаходиться в розшуку українських правоохоронних органів.

У 2015 році в СБУ повідомила, що екс-регіонал Олег Царьов фінансує дестабілізацію в Україні.

Колишнього політика кілька разів СБУ викликала на допит. У 2016 році Генеральна прокуратура України направила до суду справу Царьова, а він був оголошений в міжнародний розшук. Як повідомляв УНІАН, 3 травня Шевченківський районний суд міста Києва заочно засудив до 12 років ув'язнення колишнього народного депутата України Олега Царьова.

Американські офіційні особи вважали Царьова маріонетковим лідером, якого Кремль збирався поставити в Україні.

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