Для активізації розвідки та диверсійної діяльності передові позиції противника посилені додатковими розвідувальними підрозділами та снайперськими розрахунками.

На Донбасі російські окупаційні війська відновлюють окопи й укріплення на передовій та облаштовують другу лінію оборонних рубежів.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це з посиланням на дані розвідки повідомив під час онлайн-брифінгу прес-офіцер Міністерства оборони Михайло Шаравара.

"Командування оперативного угруповання російських окупаційних військ продовжує проведення інженерних робіт на передових позиціях шляхом відновлення наявних окопів, їх розчищення та укріплення майже по всій лінії розмежування, а також проведення фортифікаційних робіт по обладнанню другої лінії оборонних рубежів", - сказав він.

За словами Шаравари, особлива увага приділяється обладнанню фальшивих позицій, а також розміщенню замаскованих муляжів озброєння та військової техніки для введення в оману підрозділів Об’єднаних сил і провокування їх на відкриття вогню.

Як сказав речник Міноборони, з метою активізації розвідки та диверсійної діяльності передові позиції противника посилені додатковими розвідувальними підрозділами та снайперськими розрахунками.

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Автор: Антоніна Доломанжи